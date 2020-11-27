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В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка

В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пёс скучает по школьным экскурсиям

Пожарные 15-го Бичурского отряда государственной пожарной службы Бурятии показали своего верного друга – пса Антошку. Он уже восемь лет живёт в пожарной части №35 села Бичура.

- Когда-то его крохотным щенком обнаружили пришедшие на дежурство пожарные. С тех пор Антошка не сильно вырос, но возмужал: он всегда внимательно следит из своей будки за незнакомцами и прогоняет с территории части бродячих собак, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Однако с пожарными и детьми пёс очень приветлив, игрив и всегда рад ласке и угощению.

- Сейчас из-за пандемии коронавирусной инфекции в пожарной части не проводятся экскурсии и Антошке не хватает внимания, - говорит инструктор пожарной профилактики 15-го Бичурского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Надежда Быкова. – Наверняка, ждёт не дождётся, когда к нам снова будут приходить ребята!

Несмотря на свой возраст, Антошка временами взволнованно выбегает провожать пожарные автомобили, несущиеся на выезд, и радостно встречать их, когда они возвращаются. Он всегда ждёт своих пожарных в части.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пожарной части №52 посёлка Таксимо «работает» кот Дымок.
пожарные собаки
 
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