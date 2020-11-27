«Мегатехника» продолжает помогать медикам





В этот раз городской поликлинике №2 было подарено 6 моноблоков для антиковидного амбулаторного центра на ул. Павлова, 17. Техника будет установлена в трёх блоках – блоке пульмонологии, блоке коронавирусной инфекции и блоке ОРВИ. Свою благодарность выразила главный врач поликлиники №2 Виктория Колмакова:



- Сегодняшняя акция – это помощь в оснащении автоматизированных рабочих мест медиков благодаря депутату Хурала Андреяну Зыбынову. Он помогал и в начале пути. Когда ковидные бригады только организовывались, помог с экипировкой для наших сотрудников. И сейчас это компьютеры.



Помощь компании «Мегатехника» оказывалась и другим медицинским учреждениям. Больнице скорой помощи подарили смартфоны. Поликлиникам № 1, 3 и Республиканской клинической больнице переданы стиральные машины. В ноябре для ковидных стационаров Республиканской клинической больницы выделена бытовая техника, а для поликлиники №3 - смартфоны для работы ковидных бригад. Компания и дальше планирует помогать медикам, несмотря на двухнедельный локдаун в Бурятии.



В преддверии завершения двухнедельного карантина «Мегатехника» готовит выгодное предложение для своих покупателей. С 1 декабря жителям можно будет приобрести любые товары со скидкой до 100%. А все покупатели, совершившие онлайн-покупки на сайте mega-tehnika.ru, участвуют в розыгрыше iPhone 12. В свою очередь, жителям Бурятии есть, на что посмотреть в магазинах – среди последних новинок смартфоны iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, беспроводной пылесос с гибким корпусом, телевизоры 8К и другие товары по привлекательным ценам.









