Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии нарушили закон при реализации национального проекта «Демография».
Как выяснила прокурорская проверка, районной администрацией заключён муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство универсальной хоккейной коробки в селе Багдарин.
В нарушение закона о контрактной системе подрядчиком нарушен срок выполнения работ, хоккейная коробка своевременно не построена.
- Ответственными должностными лицами администрации района надлежащим образом не осуществлялся контроль за соблюдением сроков строительства. Достаточные меры к своевременному понуждению подрядчика исполнить условия контракта не принимались, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, строительство хоккейной коробки завершено.
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Общество, Фото:
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