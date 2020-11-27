Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта

Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства



В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии нарушили закон при реализации национального проекта «Демография».



Как выяснила прокурорская проверка, районной администрацией заключён муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство универсальной хоккейной коробки в селе Багдарин.



В нарушение закона о контрактной системе подрядчиком нарушен срок выполнения работ, хоккейная коробка своевременно не построена.



- Ответственными должностными лицами администрации района надлежащим образом не осуществлялся контроль за соблюдением сроков строительства. Достаточные меры к своевременному понуждению подрядчика исполнить условия контракта не принимались, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главе муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено, строительство хоккейной коробки завершено.

