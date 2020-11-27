В деле разбиралась прокуратура
Улан-удэнка одна воспитывает двух несовершеннолетних детей, с апреля 2020 года состоит на учёте в Центре занятости населения в качестве безработного. Ей назначено пособие в размере 20,5 тысяч рублей.
В августе в назначенную учреждением дату для перерегистрации заявительница не смогла явиться по уважительной причине, поскольку находилась на приёме у терапевта в связи с плохим самочувствием. На основании приказа Центра занятости ей приостановлена выплата пособия по безработице.
Женщина обратилась в прокуратуру.
- В связи с тем, что указанная выплата является единственным источником дохода семьи, прокурор района в суд направил исковое заявление об отмене приказа учреждения и понуждении выплатить женщине пособие за август 2020 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд требования прокурора удовлетворил, пособие одинокой матери выплачено.
В Улан-Удэ одинокую безработную мать незаконно лишили пособия
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