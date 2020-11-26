Подарок сделан дому-интернату для престарелых
Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Бурятии вновь оказали благотворительную помощь Заиграевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.
25 ноября сотрудники следственного управления передали директору дома-интерната компрессорные небулайзеры (ингаляторы) для подопечных пожилых людей.
Сотрудники следственного управления поддерживают постоянную связь с администрацией интерната для оказания в случаях необходимости немедленной помощи.
Бурятские следователи подарили старикам ингаляторы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
20 км вверх по горе он пробежал за 3 часа 4 минуты
С 50-х годов прошлого века в Хубсугуле затонуло более 50 бензовозов
Подарок сделан дому-интернату для престарелых
Вандан лама пояснил частую ошибку верующих
Пилорама установлена в ИК-8
Госинспектор даже дал имя удивительной птичке
В трамваях ежедневно работают мобильные группы
ТОСовцы обеспечили практически всю Бурятию игровыми и спортивными площадками
Бурятстат представил любопытные данные ко Дню матери
В Прибайкальском районе лесники встретили волка и успели снять его на видео
К жителям обратился главврач Тункинской больницы
С 19 ноября горожане ездят в отремонтированных вагонах, которые бесплатно передал «Мосгортранс» столице Бурятии
Ипотечные платежи будут субсидироваться республикой
В съёмках приняли участие артисты Буряад театра: Номин Цыренжапова, Чимит Дондоков и героиня популярного паблика «Шарбин» Лосолма Протасова
Пока проект хотят запустить на 100 домов