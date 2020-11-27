В Улан-Удэ днём до -9

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Бурятии постепенно холодает



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 ноября по республике по Прибайкалью местами небольшой снег, ночью в Усть-Баргузине снегопад, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16-21, местами -26-31, по Прибайкалью при снеге -9-14, днём -5-10, местами -13-18.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -16-18, днём -7-9 градусов.

