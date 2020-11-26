В Улан-Удэ отметили День памяти святителя Иоанна Златоуста

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Святитель известен как составитель Божественной литургии



26 ноября, в день праздника святителя Иоанна Златоуста, в Вознесенском храме города Улан-Удэ митрополит Иосиф возглавил совершение Божественной литургии. Владыке сослужил клирик храма иерей Виталий Никитин.



- Чин Божественной литургии, совершаемый ежедневно в православных храмах по всему миру составлен святителем Иоанном Златоустом и носит его имя. Молитва «Верую, Господи, и исповедую…», которая читается непосредственно перед причастием, также составлена им, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - В состав вечерних молитв, которые ежедневно должен прочитывать каждый православный христианин, входит его удивительная молитва «Господи, не лиши мя небесных твоих благ…»... Даже те, кто ленится ходить в церковь каждое воскресенье, как это заповедал Господь, как правило бывают в храме на Пасху, тогда и они слышат в Светлую Пасхальную ночь вдохновенное «Огласительное слово» — «Аще кто благочестив и боголюбив …» святителя Иоанна Златоуста. Кроме того, святитель установил за всенощным бдением антифонное пение, написал ряд молитв таинства соборования, ввёл в церковную практику крестные ходы.



По окончании литургии митрополит поздравил собравшихся с днём памяти святителя Иоанна Златоуста, составителя Божественной литургии, и призвал на всех Божие благословение.

