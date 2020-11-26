В Бурятии стартовал первый региональный онлайн-форум ТОСов

ТОСовцы обеспечили практически всю Бурятию игровыми и спортивными площадками



В Бурятии стартовал первый регионального онлайн-форум территориального общественного самоуправления. Он состоялся с 24 ноября, а также пройдёт ещё 1 декабря.



Форум проводится на платформе ZOOM. В первый день работа длилась более шести часов. В онлайн-форуме участвовали председатели, активисты, члены ТОС Бурятии, эксперты федерального и регионального уровня, в том числе из других регионов. Участники отмечали, что виртуальная встреча позволила расширить географию: можно было обсудить насущные вопросы, не выходя из дома или находясь на рабочем месте.



Так, одним из приглашённых гостей онлайн-встречи стал председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров, член общественной палаты РФ Артём Метелёв. Своё выступление он начал со слов благодарности ТОСовцам Бурятии за их активность.



- У вас в регионе появился «Добродома», как вы красиво называете ресурсный центр добровольцества, и таких «Добродомиков» значительно выросло и количественно, и качественно. Мы знаем ярким представителей ТОС из сёл вашего региона, тех, кто активно участвует в движение, развивает волонтёрскую культуру. Именно в районных ТОСах между соседским взаимоуважением появляются настоящие лидеры, которые объединяют людей на земле, и решают проблемы благодаря энергии и синергии, - сказал Артём Метелёв.



ТОСовское движение в республике действует с 2010 года, именно тогда республика переняла опыт других регионов. На сегодня ТОСы есть почти во всех населённых пунктах, они объединяют более 250 тысяч активных жителей. В республике действует 2195 территориальных общественных самоуправлений, это число ежегодно растёт.



Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов отметил, что с каждым годом увеличивается число граждан, желающих объединиться и вместе менять жизнь к лучшему вокруг себя.



- ТОСы, надо сказать, стали нашей визитной карточкой. Сегодня можем видеть результаты работы ТОСов. Там, где они есть, дворы ухоженные, улицы чистые. Отрадно, что ТОСовцы обеспечили практически всю Бурятию детскими игровыми, спортивными площадками, борцовскими юртами, - сказал Баир Цыренов.



По его словам, даже в этот непростой год активистам удалось сделать очень многое. Например, баргузинский ТОС «Уряал» построил новое здание музея - восьмистенную юрту в центре села Баянгол, в Курумканском районе ТОС «Строитель» с нуля обустроил территорию Аллинского бурхана. В Северобайкальске ТОС «Содружество» поработал с пустой придомовой территорией: местные жители построили парковку, новую детскую площадку, забетонировали тротуары, поставили ограждения. И таких много по всей республики.



С 2012 года правительство Бурятии проводит республиканский конкурс «Лучший ТОС». Поначалу призовой фонд составлял 15 млн рублей, но число участников росло, как и призовой фонд. На сегодня он составляет 60 млн. рублей. В этом году на конкурс подано почти две тысячи заявок. Также финансовую поддержку оказывают на районных уровнях.



В первый день форума участники узнали о социальном проектировании и предпринимательстве, формах государственной поддержки сельского туризма, правилах создания туристических маршрутов. Активисты поделились опытом работы ТОС в социальном предпринимательстве и лучшими практиками развития турмаршрутов в Бурятии.



Елена Мясникова – руководитель туроператор «За Байкалом». Она представила ТОСовцам методику рассчёта стоимости тура. Именно эта проблемы выявилась у активистов, которые приглашали туристов в свои края. Елена Мясникова в режиме онлайн создала таблицу и подробно рассказала о многих нюансах.



- Разрабатывая туры, мы должны не только подбирать оптимальные объекты и показывать туристам, мы должны правильно считать программы, это очень важны момент. Есть программы не просчитанные, мы не можем привезти туристов, потому что мы не знаем, сколько это будет стоить. Соответственно, покупатель не будет знать, сколько ему нужно будет на такую поездку потратить денег, - пояснила Елена Мясникова.



Она поделилась методикой, которая используется в их компании. В первую очередь Елена сказала, что нужно определить целевую аудиторию – на кого рассчитан тур. Следующим шагом нужно определить количество услуг, входящих в базовый пакет тура. Опять же, для разных групп разные пакеты: для школьников, российских и иностранных туристов.



Подробнее всего Елена остановилась на расчёте стоимости. Она рассказала, в какой программе лучше производить расчёт, что должно войти в перечень расчёта, как разделить сумму на разное количество участников.



- Вот я – туроператор, должна вам звоню и говорю: «Хочет приехать группа 15 человек. Сколько ваши услуги будут стоит?». И вы должны назвать мне стоимость либо на группу, либо на человека. Стоимость на человека будет рассчитываться по формуле: я беру стоимость на человека в группе, то есть сколько человек потратит на обед, на входные билет и так далее, прибавляю стоимость на группу, делённое на количество человек, - рассказала Елена Мясникова.



Неровные сумму Елена предложила округлять, чтобы было удобнее считать. Также она предложила в онлайн-режиме рассчитать любому ТОСу программу для туристов.



1 декабря участникам форума расскажут о новых подходах в развитии территорий через ТОС, участии молодёжи в общественно значимых проектах, работе Центров поддержки «Мой бизнес» в районах, использовании энергосберегающих технологий и «грамотном» потреблении, креативной индустрии, продвижении через интернет-магазины. Участникам форума представят, как лучшие практики республики по созданию службы взаимопомощи, сувениров, объектов туризма, так и опыт развития российских территорий, в частности в Республике Саха (Якутия).



В завершение онлайн-форума будут награждены победители республиканского конкурса «Лучший ТОС РБ», «Лучший муниципальный служащий» и «Лучший глава поселения». Активные молодые члены ТОС получат рекомендации для включения в программы кадрового резерва Бурятии.

