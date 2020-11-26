В Бурятии назвали средний возраст начала материнства





В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Интересные данные к этому празднику озвучил Бурятстат. Так, женщины в среднем становятся мамами в 28 лет. Наибольшая рождаемость отмечена в возрастной группе 20-29 лет.В 2019 году юные матери, которым ещё не исполнилось 18 лет, родили 169 детей. В возрасте от 45 до 49 лет мамами стали 18 жительниц Бурятии.44% женщин, родивших детей, имели высшее или неполное высшее образование. Мам со средним профессиональным образованием – 26 %; матерей, закончивших только школу – 19%.В 2019 году в Бурятии родился 12 471 ребёнок, в том числе 6 422 мальчика и 6 049 девочек. В городской местности появилось 6990 малышей, в сельской – 5481. Из общего числа родившихся детей почти 30 % были первенцами, 33 % – вторыми, 23 % – третьими.Среди районов республики наибольшая рождаемость отмечена в Окинском, Закаменском и Кижингинском районах.- В Бурятии на начало 2020 года проживало 515,2 тысяч женщин, из них 39 % – в сельской местности. Численность женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) составила 233,3 тысяч человек. Доля женщин репродуктивного возраста в общей численности женщин составила 45,3 %, - уточнили в Бурятстате.