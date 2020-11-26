20 км вверх по горе он пробежал за 3 часа 4 минуты
Спортсмен Иркутской области, мастер спорта России Виталий Чернов стал бронзовым призёром чемпионата России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг – гонка». Соревнования проводились в середине ноября в Шушенском районе Красноярского края.
Спортсмены бежали 20 км на вершину горы Борус. Общий набор высоты – 2000 метров. Среди мужчин в гонке соревновались 19 участников из десяти регионов страны. Виталий Чернов занял третье место с результатом 3 часа 4 минуты 54 секунды. Победителем стал Евгений Марков из Свердловской области. Серебряную награду завоевал Дмитрий Попов из Томской области.
Кроме того, 15 ноября на склонах горнолыжного комплекса «Гладенькая» соревновались в вертикальном километре. Длина дистанции составила 3500 метров. Среди мужчин первым финишировал Виталий Чернов. Среди женщин третье место заняла спортсменка из Иркутской области Олеся Глинская. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.
Скайраннер из Иркутской области стал призёром чемпионата России
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