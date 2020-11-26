Резиденцию Деда Мороза в Иркутске разместят в онлайн-телестудии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В администрации города обсудили вопросы празднования Нового года и Рождества



Резиденция Деда Мороза в Иркутске будет работать в онлайн-телестудии. Дети смогут позвонить сказочному персонажу, который поздравит их в прямом эфире в Интернете. Темой для оформления традиционного новогоднего ледового городка в сквере имени Кирова станет «Зимняя сказка». Главную городскую площадь украсит новая иллюминация – конструкция в виде занавеса «Звёздное небо». Уже приступили к монтажу ёлок в сквере имени Кирова и на острове Конный, также на острове зальют традиционный каток. Об этом на заседании рабочей группы по вопросам празднования Нового года и Рождества под руководством мэра города Руслана Болотова рассказал начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов.



- Мы вынуждены принимать ограничительные меры, в том числе, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность иркутян, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. – Общегородские массовые мероприятия в этом году отменяются. Также не будет традиционного открытия городских ёлок – по округам и в сквере имени Кирова. Однако город должен быть празднично оформлен.



В Иркутске уже разработана стилистика новогоднего оформления. В этом году в основе концепции – известный новогодний символ – хрустальный шар, в центре которого изображены самые любимые места иркутян. Брендбук размещен на официальном сайте администрации Иркутска.



- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией администрация Иркутска рекомендует отменить массовые новогодние торжества численностью более 15 человек, в том числе на открытом воздухе, – отметил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов. – В этом году не будет традиционного конкурса «Самая красивая новогодняя ёлка». Поэтому было принято решение распределить 60 искусственных ёлок для украшения дворов во всех округах города. Кроме того, мы были вынуждены отменить праздничный фейерверк.



В ходе совещания также обсудили вопросы безопасности иркутян, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

