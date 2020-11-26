В Иркутской области расширят соцподдержку ветеранов труда и репрессированных

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Поправки в законы начнут действовать уже в текущем году



В Иркутской области будут расширены меры социальной поддержки ветеранов труда региона и людей, пострадавших от политических репрессий. Губернатор Игорь Кобзев уже подписал внесение соответствующих поправок в законы. Они начнут действовать в текущем году.



Одна из них касается ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для ветеранов труда области. До недавнего времени, в случае переезда ветерана на постоянное место жительства в другой регион, мера социальной поддержки отменялась.



Теперь же, согласно поправкам в закон, ветеран сохраняет за собой право на получение ЕДВ при переезде в иную территорию страны. Тем, кто только планирует смену места жительства, стоит заранее подать документы в органы соцзащиты, а граждане, уже живущие в других регионах, могут отправить заявление с помощью обычной или электронной почты.



В другой поправке речь идёт о компенсации проезда по железной дороге для реабилитированных лиц и лиц пострадавших от политических репрессии. Раньше они могли получить её только за проезд в стандартном купе скорого поезда. Теперь же можно вернуть и средства за поездку в вагонах повышенной комфортности и в фирменных составах, однако не полностью. Возмещена будет только сумма соответствующая стоимости билета в стандартном купе.



Чтобы получить компенсацию достаточно будет взять у перевозчика справку с указанием стоимости проезда в купе скорого поезда на соответствующую дату и предоставить её вместе с билетом в органы соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

