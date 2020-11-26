В Улан-Удэ военные медики сформировали антиковидные мобильные бригады

Они берут у больных биологический материал для исследования



В Улан-Удэнском гарнизоне были созданы мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе с вирусной инфекцией COVID-19 на базе военного госпиталя ВВО. Соответствующий приказ отдал командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Валерий Солодчук.



Теперь военные медики совершают обходы по местам проживания военных пенсионеров, военнослужащих в запасе и гражданского персонала, получающих лечение на дому, для осуществления первичного и вторичного забора биологического материала для исследования. Такой способ работы врачебно-сестринских бригад необходим для того, чтобы исключить поездки населения в общественном транспорте и тем самым минимизировать контакты с другими людьми.



Помимо этого, для военнослужащих и членов их семей, создан центр оперативного медицинского мониторинга, специалисты которого круглосуточно консультируют и следят за состоянием здоровья пациентов.



Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях.

