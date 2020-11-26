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Мэр Улан-Удэ: Три «московских» трамвая уже вышли на линию

Мэр Улан-Удэ: Три «московских» трамвая уже вышли на линию
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
С 19 ноября горожане ездят в отремонтированных вагонах, которые бесплатно передал «Мосгортранс» столице Бурятии

Сегодня, 26 ноября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил МУП «Управление трамвая», чтобы на месте обсудить вопросы по запуску прибывших вагонов на маршруты. 10 московских трамваев прибыли в столицу Бурятии в сентябре: три уже на линии, ещё два выйдут на маршруты до конца года, остальные пять запустят в 2021 году после техобслуживания, сообщает управление по информационной политике города.

- Мы завезли в город 10 московских вагонов 2008-2010 годов выпуска. Наши старые вагоны ходят 16-20-30 лет. «Мосгортранс» передал их безвозмездно, мы организовали только доставку и, конечно, докупаем запчасти, делаем капитальный ремонт и вводим в эксплуатацию. В среднем, у нас на доставку и ремонт одного трамвайного вагона обходится где-то в 1,5 млн рублей. Для сравнения, совершенно новый вагон будет стоить 47 млн рублей.Все затраты на 10 московских вагонов суммарно составляют всего 32% от стоимости одного нового вагона, - рассказал мэр Игорь Шутенков.

Московские вагоны внешне не отличаются от улан-удэнских, однако технические характеристики прибывших вагонов гораздо лучше.

- Здесь принципиально иной двигатель, другая система привода, другая система управления, уменьшенный расход электроэнергии, - отметил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.

Сейчас в депо идут пусконаладочные работы, только после этого вагоны будут выходить на линию.

- Мы любим своих горожан. Я знаю, что некоторые города сразу запускали вагоны на линию. Мы по такому сценарию не пошли. Сначала полностью сделали кузовной, внешний, наружный ремонт, чтобы он был эстетически приятный, большая работа была проведена инженерно-техническими работниками – перебрали ходовую часть. Всё, что можно было облагородить, мы сделали: провели внутренний ремонт, поменяли детали декора, которые были внутри салона, теперь вагоны готовы к эксплуатации, - заявил Юрий Санжанов.

Обновление трамвайного парка началось ещё в прошлом году, когда были приобретены на средства единой дальневосточной субсидии «Львята».

- Мы планомерно, последовательно улучшаем транспортную составляющую нашего города. В прошлом году мы купили 15 новых вагонов «Львят», которые вышли на линии и уже полюбились горожанам. В этом году получили еще 10 московских вагона и закупили 42 автобуса. Кроме того, продолжаем усиленно капитально ремонтировать наши трамвайные пути – ежегодно на эти цели мы направляем по 100 млн рублей. Все это делается для наших горожан, обновление и развитие общественного городского транспорта жизненно необходимо, - подчеркнул Игорь Шутенков.
администрацияУУ Улан-Удэ трамвай
 
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