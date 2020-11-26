«ЕР» инициировала запуск в Бурятии льготной ипотеки для медиков

Ипотечные платежи будут субсидироваться республикой



Запуск программы льготной ипотеки для медицинских работников со стопроцентной компенсацией платежей из бюджета – «100 домов для врачей» инициировала в Бурятии фракция «Единая Россия». Соответствующую законодательную инициативу на 14 сессии Народного Хурала озвучила вице-спикер, член фракции «ЕР» Татьяна Мантатова. Она отметила, что выступает по поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», главы республики Алексея Цыденова.



В рамках программы планируется поддержать приобретение медицинскими работниками в общей сложности 100 домов по цене от 2 до 2,5 млн рублей. Медикам лишь нужно оформить ипотеку и внести первоначальный взнос. Все их последующие ипотечные платежи полностью будут компенсированы из республиканского бюджета.



Татьяна Мантатова отметила, что предложенная мера поддержки будет способствовать решению вопроса дефицита кадров в городских и сельских медицинских учреждениях. Также депутат напомнила о колоссальной нагрузке на медицинских работников в связи с пандемией.





