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«ЕР» инициировала запуск в Бурятии льготной ипотеки для медиков

«ЕР» инициировала запуск в Бурятии льготной ипотеки для медиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ипотечные платежи будут субсидироваться республикой

Запуск программы льготной ипотеки для медицинских работников со стопроцентной компенсацией платежей из бюджета – «100 домов для врачей» инициировала в Бурятии фракция «Единая Россия». Соответствующую законодательную инициативу на 14 сессии Народного Хурала озвучила вице-спикер, член фракции «ЕР» Татьяна Мантатова. Она отметила, что выступает по поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», главы республики Алексея Цыденова.

В рамках программы планируется поддержать приобретение медицинскими работниками в общей сложности 100 домов по цене от 2 до 2,5 млн рублей. Медикам лишь нужно оформить ипотеку и внести первоначальный взнос. Все их последующие ипотечные платежи полностью будут компенсированы из республиканского бюджета.

Татьяна Мантатова отметила, что предложенная мера поддержки будет способствовать решению вопроса дефицита кадров в городских и сельских медицинских учреждениях. Также депутат напомнила о колоссальной нагрузке на медицинских работников в связи с пандемией.


правительство РБ Единая Россия Бурятия Народный Хурал медицинские работники ипотека
 
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