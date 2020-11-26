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В Бурятии сняли вайн в поддержку бууз на «Вкусах России»

В Бурятии сняли вайн в поддержку бууз на «Вкусах России»
Общество, 
В съёмках приняли участие артисты Буряад театра: Номин Цыренжапова, Чимит Дондоков и героиня популярного паблика «Шарбин» Лосолма Протасова

Рестораторы, блогеры, политики и артисты Бурятии включились в челлендж с просьбами поддержать регион в народном голосовании конкурса «Вкусы России». Одни делятся фотографиями с брендами-номинантами, другие – публикуют видео- призывы. Как ранее сообщалось, бурятские буузы лидировали в конкурсе на звание лучшего регионального бренда страны. По итогам восьми дней национальное блюдо набрало 17854 голосов. Сегодня, национальное блюдо спустилось на вторую строчку народного рейтинга. До окончания голосования остаётся ещё неделя, сообщает минсельхозпрод республики.

- Мы пытаемся найти как можно больше возможностей, чтобы привлечь внимание аудитории и напомнить, что в голосовании важен голос каждого жителя республики. В любой момент счет может сравняться с другим регионом. Нам важно держать нашу позицию. Мы настроены на победу. Решено сделать упор все-таки на буузы, так как именно за них отдано уже более 17854 голосов, хотя мы поддерживаем и будем способствовать продвижению остальных-брендов номинантов, - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.

Накануне к челленджу присоединились артисты Буряад театра Номин Цыренжапова, Чимит Дондоков и героиня популярного паблика «Шарбин» Лосолма Протасова, снявшиеся в вайне в поддержку бурятских бууз на конкурсе «Вкусы России».

По сюжету начинающий артист приходит на вокальный конкурс. Он молод и талантлив. Однако жюри сочло его выступление неудачным, предположив, что парень не может вытянуть ноты из-за сильного голода. И его отправляют подкрепиться, конечно же, буузами. Вдохновение и прилив сил помогают в итоге спеть красивую пеню о маме. Наставники восторге. Хэппи энд мощно пульсирует в сердце главного героя.


Отметим, за звание лучшего регионального бренда страны борются пять номинантов Бурятии: травяные чаи, боргойское мясо, облепиха, байкальская сера и, конечно же, национальное бурятское блюдо – буузы.

С учётом огромного интереса к конкурсу в регионах страны минсельхоз России принял решение, что в народном голосовании конкурса «Вкусы России» будет не один, а сразу три призёра.

Народное голосование продлится до 2 декабря на официальном сайте конкурса: https://russiantastes.ru.

Все участники проекта появятся на масштабной карте вкусов России, а победители войдут в комплексную программу минсельхоза страны по поддержке и продвижению уникальных отечественных продуктов питания.
минсельхоз РБ Бурятия конкурс буузы
 
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