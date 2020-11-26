С 50-х годов прошлого века в Хубсугуле затонуло более 50 бензовозов
Озеро Хубсугул будет очищено от утонувших в нём транспортных средств и техники. Кабинет министров Монголии на своём очередном заседании, состоявшемся 25 ноября, поручил министру окружающей среды Даваажанцангийн Сарангэрэл принять необходимые меры для своевременного извлечения затонувшего транспорта со дна озера без каких-либо рисков. Средства, необходимые для проведения исследований и подъёма будут выделены из резервного фонда правительства.
Ранее, во время рабочей поездки в аймак Хувсгул, премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух пообещал местным жителям, что озеро будет очищено от утонувшей техники.
С 1950-х годов, согласно исследованию государственных ведомств Монголии, в глубоководных водах Хубсугула затонуло более 50 бензовозов, причём только 17 из них были подняты. Подсчитано, что затонувшие транспортные средства создают риск загрязнения 0,26 процента воды в озере из-за утечки топлива. Согласно отчёту и предложениям российской компании, на подготовку техники и оборудования для подъёма затонувших транспортных средств со дна озера уйдёт два года, сообщает агентство «Монцамэ».
Напомним, что Хубсугул является частью Байкальского рифта. Река Эгийн-Гол, вытекающая из озера, проделывает путь 1000 км и впадает в озеро Байкал через Селенгу. Прямое расстояние между озёрами всего 200 км.
«Младший брат Байкала» будет очищен от утонувшего транспорта
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