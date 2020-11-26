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Итоговое сочинение по русскому языку перенесли на 2021 год

Итоговое сочинение по русскому языку перенесли на 2021 год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие перенесли из-за пандемии

Для одиннадцатиклассников написание итогового сочинения состоится в апреле 2021 года. Даты испытания перенесли во всех регионах России в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Решение согласовано минпросвещения РФ и Рособрнадзором.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года», - говорится на сайте Рособрнадзора.

Итоговое сочинение выпускники пишут с 2014 года. Успешное выполнение работы является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования для школьников 11 классов.

В текущем учебном году определены пять открытых направлений для тем итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Продолжительность испытания традиционно составит три часа 55 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья она увеличена на полтора часа.
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