Среди них маршруты из Читы в Улан-Удэ и Братск
Утверждён список маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. В него вошли восемь рейсов для полётов в Забайкальский край и из региона.
- На протяжении 2021 года в несколько населённых пунктов края будут совершаться перелёты, которые субсидировали по решению федерального агентства воздушного транспорта. В перечень вошли авиарейсы до Читы, Чары и Красного Чикоя, - рассказал директор по производству аэропорта «Кадала» Денис Каминский.
С 1 января 2021 года субсидии будут действовать на рейсы компаний «ИрАэро» Благовещенск-Чита, Хабаровск-Чита и Красноярск-Чита (по 2 раза в неделю), «Нордстар» Братск-Чита (2 раза в неделю), «СиЛА» Иркутск-Чара и Чита-Улан-Удэ (по 2 раза в неделю), «ИрАэро» Якутск-Чита (1 раз в неделю). С 10 января – на рейс Иркутск-Красный Чикой компании «Аэросервис» (2 раза в неделю).
Общее количество субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания. На эти цели из федерального бюджета выделено более 7,7 миллиарда рублей. Прогнозируемый объём перевезённых пассажиров по специальному тарифу в следующем году – 3,7 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье на 2021 год субсидировали 8 авиарейсов
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