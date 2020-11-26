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В Бурятии спасли лебедя, который не смог улететь со стаей

В Бурятии спасли лебедя, который не смог улететь со стаей
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Когда озеро, где плавал лебедь замёрзло, он грустно побрёл в лес

В Иркутской зоогалерее лечат лебедя-кликуна с травмированным крылом, которого привезли из Бурятии. Лебедя доставили сотрудники Байкальского заповедника. Они обещали всячески помогать в содержании и лечении птицы. Это важно, так как финансово сложный год не позволяет Иркутской зоогалерее расширять экспозицию за счёт сложных постояльцев.

Подобрана птица была в окрестностях села Степной Дворец Кабанского района 20 ноября. Но наблюдали за лебедем местные жители уже давно.

- Когда все улетели, этот лебедь остался на местном озере один и продолжал плавать до того момента, пока вода не покрылась льдом. Особь не совсем молодая (не этого года точно), так что мудрости не вмёрзнуть в лёд, подписав себе тем самым смертный приговор, хватило. Когда озеро окончательно встало, лебедь вышел на берег и грустно побрёл в сторону леса (дословно из рассказа очевидцев). Вот тут-то люди и поняли, что нужно начинать спасательную операцию, так как травма крыла была абсолютно очевидна. Обратились к специалистам и птицу забрали сотрудники станции кольцевания, которая находится в окрестностях посёлка Танхой, - рассказали в Иркутской зоогалерее.

Спустя несколько часов лебедя уже привезли на машине в Иркутск. Судя по размерам, это самка.

- Ждём врача, от вердикта будет зависеть перспектива дальнейшего выпуска на свободу. Будем выкладывать новости о новеньком (новенькой) по мере поступления, а пока карантин, лечение/восстановление и многодневные попытки научить птичку жить в неволе. С этим у взрослых лебедей вечные проблемы... – поделились в Иркутской зоогалерее.



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