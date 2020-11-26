Росгвардейцы Бурятии сдали нормативы ГТО

Администрация Мухоршибирского района Бурятии организовала сдачу нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в селе Мухоршибирь. Одними из первых откликнулись сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам.





По результатам сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» всем сотрудникам вневедомственной охраны будут присвоены соответствующие знаки отличия.





- Для сотрудников вневедомственной охраны это был первый опыт в сдаче норм «Готов к труду и обороне». Ранее мы принимали участие в различных спортивных мероприятиях, которые проводятся в наших районах, - рассказал начальник ОВО майор полиции Даша-Нима Жамсаев. - Сотрудники отделения два раза в год сдают нормативы по профессиональной, служебной и физической подготовке. В этом году мы решили попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.