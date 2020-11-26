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Росгвардейцы Бурятии сдали нормативы ГТО

Росгвардейцы Бурятии сдали нормативы ГТО
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Для сотрудников Росгвардии это был новый опыт

Администрация Мухоршибирского района Бурятии организовала сдачу нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в селе Мухоршибирь. Одними из первых откликнулись сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам.


- Для сотрудников вневедомственной охраны это был первый опыт в сдаче норм «Готов к труду и обороне». Ранее мы принимали участие в различных спортивных мероприятиях, которые проводятся в наших районах, - рассказал начальник ОВО майор полиции Даша-Нима Жамсаев. - Сотрудники отделения два раза в год сдают нормативы по профессиональной, служебной и физической подготовке. В этом году мы решили попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.

По результатам сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» всем сотрудникам вневедомственной охраны будут присвоены соответствующие знаки отличия.

Росгвардия ГТО
 
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