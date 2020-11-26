Число пациентов с ковидом в стационарах Бурятии уменьшается

Экспресс-тесты помогли значительно повысить выявляемость заболевших
С начала недели в стационарах Бурятии уменьшается количество пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства республики.
- В Бурятии отмечается положительная динамика в части больных COVID-19, получающих лечение в стационарах республики. С 23 ноября на 6% уменьшилось число пациентов в медицинских организациях республики, оказывающих медпомощь больным с коронавирусом, - говорится в сообщении правительства.
В понедельник, 23 ноября, в целом по республике было занято 2323 койки для пациентов с ковидом. 24 ноября в стационарных условиях лечились 2243 человека. По данным на утро 25 ноября занято 2193 койки. Таким образом, занятость перепрофилированных коек для лечения пациентов с COVID-19 снизилась с 82,2% до 75,5%.
- В последние дни в целом отмечается снижение обращаемости в медицинские учреждения республики с подозрением на COVID. Между тем удалось значительно повысить выявляемость, так как ускорился процесс тестирования с применением экспресс-тестов. Менее чем за 20 минут пациенты уже получают результат, и соответственно, он тут же пополняет статистику. И, соответственно, цифры по заболеваемости растут. Несмотря на уменьшение количества стационарных пациентов, расслабляться очень рано. Работаем в таком же режиме, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Также в республике в штатный режим перешли ПЦР-лаборатории в связи со стабилизацией ситуации с очередями. Анализы на коронавирусную инфекцию проводятся в течение 48 часов. Лаборатории удалось разгрузить, в том числе, сняв объем исследований пациентов при госпитализации. Теперь на этапе госпитализации используют экспресс-тесты.
Также ПЦР-лаборатории республики перешли в круглосуточный режим после укомплектования дополнительными сотрудниками и дооснащением специализированным оборудованием и расходными материалами.
Дооснащение лабораторий проводилось за счет средств республиканского бюджета и ДФО.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сегодня была превышена отметка в 18 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии. За последние сутки диагноз подтвердили у 265 человек.
С 16 по 30 ноября в Бурятии был введён частичный запрет на работу торговли и полный запрет на работу общепита.
- Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить этот рост в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут более тяжёлыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения, - пояснял глава Бурятии Алексей Цыденов.
Число пациентов с ковидом в стационарах Бурятии уменьшается
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