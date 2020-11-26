Мужчина обратился в прокуратуру
В прокуратуру обратился житель села Хоринск Хоринского района Бурятии и заявил о нарушении его трудовых прав.
Мужчина работал у индивидуального предпринимателя на пункте приёма и отгрузки древесины в должности помощника рамщика.
Однако работодатель не ознакомил работника с трудовым договором, приказами о приёме на работу и увольнении.
Кроме того, заработная плата за апрель и денежная компенсация за неиспользованный отпуск в установленные законом сроки заявителю не выплачены.
Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, работнику выплачена задолженность, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии помощнику рамщика не выплатили компенсации при увольнении
Общество, Фото:
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