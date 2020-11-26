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В Бурятии помощнику рамщика не выплатили компенсации при увольнении

В Бурятии помощнику рамщика не выплатили компенсации при увольнении
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина обратился в прокуратуру

В прокуратуру обратился житель села Хоринск Хоринского района Бурятии и заявил о нарушении его трудовых прав.

Мужчина работал у индивидуального предпринимателя на пункте приёма и отгрузки древесины в должности помощника рамщика.

Однако работодатель не ознакомил работника с трудовым договором, приказами о приёме на работу и увольнении.

Кроме того, заработная плата за апрель и денежная компенсация за неиспользованный отпуск в установленные законом сроки заявителю не выплачены.

Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, работнику выплачена задолженность, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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