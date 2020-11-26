Мошенники обманули комплектовщицу из Усть-Илимска

Аферисты пообещали женщине бонусы от совершённых покупок



Несколько дней назад в полицию обратилась 42-летняя жительница Усть-Илимска. Она рассказала, что на её номер телефона поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудницей банка.



Мошенница сообщила, об имеющихся незачисленных бонусах от покупок с использованием пластиковых карт, которые срочно необходимо перевести на счёт. После отказа совершать какие-либо операции по телефону, злоумышленники продолжили настойчиво звонить потенциальной жертве. В своих убеждениях они использовали различные психологические приёмы. Сомневавшейся клиентке аферисты также направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка. После того, как потерпевшая назвала персональные данные карт и CVV-коды, деньги с её счета исчезли. Ущерб от необдуманных действий составил 4 тысячи рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



- Никогда и никому не сообщайте эти сведения. И не спешите выполнять операции, навязываемые вам собеседником, - предупреждают правоохранители.







