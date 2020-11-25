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Перепись покажет, какие языки знают жители Бурятии

Перепись покажет, какие языки знают жители Бурятии
Общество,  Фото:Бурятстат
10 лет назад бурятским языком владели 13% жителей республики

Впервые за всю историю проведения переписей населения в России, в 2021 году удастся собрать информацию о том, насколько распространены и используются в быту национальные языки народов России. В ходе предстоящей переписи у населения спросят не только о том, какими языками вы владеете, но и какие языки используете в повседневной жизни, сообщили в Бурятстате.

Информация позволит оценить, как развиваются народы, в том числе малочисленные их представители. В результате анализа полученных данных государством будут приняты соответствующие программы для сохранения культурного наследия нашей страны.

По данным переписи населения 2010 года, в Бурятии 98,2 % граждан владеют русским языком. Бурятским языком в республике владеют 130,5 тысяч человек, или 13,4% от общей численности граждан.

Также в Бурятии владеют английским языком - 32,9 тыс. человек (3,4 %), немецким - 7 тыс. человек (0,7 %), украинским - 3,1 тыс. человек (0,3 %), китайским - 2,7 тыс. человек (0,3 %), татарским - 2,4 тыс. человек (0,2 %) и французским - 2,2 тыс. человек (0,2 %).

Кроме того, были учтены граждане, владеющие русским жестовым языком глухих (в республике 992 человека).

Из общей численности населения, ответивших на вопрос о родном языке, 91,8 % населения родным назвали язык, соответствующий национальной принадлежности, наиболее высока доля у русских (99,9 %), бурят (81,8 %), азербайджанцев (76,8 %), армян (74,8 %).

Основной этап всероссийской переписи пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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