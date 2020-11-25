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В Иркутске откроют 26 катков

В Иркутске откроют 26 катков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Начата заливка льда

В Иркутске начали заливку льда на спортивных объектах. Работы завершат до 1 декабря. К началу зимы будет готово 26 катков: 25 из них на территории дворовых кортов во всех округах города и один на универсальной спортивной площадке в микрорайоне Зеленый. Корты будут работать в режиме свободного посещения для всех жителей города.

– Заливка льда в этом году началась немного позже, так как ждали, когда установятся минусовые зимние температуры. 8 объектов уже готовы, остальные – в процессе, – рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Абрамович. – В этом году все ждут открытия сезона зимних видов спорта: и дети, и взрослые спортсмены. В непростых эпидемиологических условиях тренировочный процесс продолжается, однако все соревнования и массовые мероприятия на спортивных объектах отменены.

Сегодня завершается заливка льда на крытом хоккейном корте «Олимпия». В этом году работы проводят при помощи новой ледозаливочной машины с итальянским навесным оборудованием. На крытом катке «Олимпия» проходят занятия отделения хоккея с шайбой. Регулярно на льду тренируются более 300 спортсменов, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
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