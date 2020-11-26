В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 ноября по республике по Прибайкалью и юго-западу местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -15-20, местами -25-30, по Прибайкалью при снеге -9-14, днём 5-10, местами -14-19 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -17-19, днём -8-10 градусов.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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