В Бурятии местами небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 ноября по республике по Прибайкалью и юго-западу местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -15-20, местами -25-30, по Прибайкалью при снеге -9-14, днём 5-10, местами -14-19 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -17-19, днём -8-10 градусов.







