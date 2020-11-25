В Бурятии военные водители сдали экзамены

Для получения допуска на управление машин они выполнили несколько упражнений



В воинских частях Улан-Удэнского гарнизона военные водители всех категорий сдали зачёты по профилактике и предупреждению ДТП, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Перед экзаменами по вождению военного транспорта в сложных погодных условиях с военнослужащими провели специальные занятия. Их провели инструкторы-водители, комиссия общевойскового объединения, а также инспекторы регионального отделения Военной автомобильной инспекции.



Для получения допуска на управление транспортным средством военнослужащие выполнили контрольные упражнения. Среди них проверка автомобиля перед началом эксплуатации, использование автотранспорта на меняющихся рельефах местности, управление автомобилем в экстремальных погодных условиях, а также они сдали теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.



Комиссия, принимавшая экзамены, отметила высокий уровень подготовки военнослужащих к безаварийной эксплуатации военного транспорта зимой.





