В Улан-Удэ осуждённые женщины связали для сирот

Женщины собрали различные подарки для детей
В Улан-Удэ осуждённые женщины из исправительной колонии № 7 принимают участие в благотворительной акции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ежегодно, в преддверии Нового года, по всей стране проходят подобные благотворительные акции. Осуждённые исправительной колонии №7 организовали свою благотворительную акцию «Подари праздник детям», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Женщины собрали развивающие настольные игры, детские книжки, куклы, машинки, сладости. Согревать ребят этой зимой будут связанные руками осуждённых вещи – кофточки, штанишки, жилетки, варежки, носки и шарфики.
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