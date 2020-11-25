В Улан-Удэ осуждённые женщины связали для сирот









В Улан-Удэ осуждённые женщины из исправительной колонии № 7 принимают участие в благотворительной акции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Ежегодно, в преддверии Нового года, по всей стране проходят подобные благотворительные акции. Осуждённые исправительной колонии №7 организовали свою благотворительную акцию «Подари праздник детям», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Женщины собрали развивающие настольные игры, детские книжки, куклы, машинки, сладости. Согревать ребят этой зимой будут связанные руками осуждённых вещи – кофточки, штанишки, жилетки, варежки, носки и шарфики.