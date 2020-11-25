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В Бурятии рассказали о том, как отстрелялись артиллеристы

В Бурятии рассказали о том, как отстрелялись артиллеристы
Общество, 
Было задействовано более 600 военных и 300 единиц техники

Подразделения артиллерийского соединения Бурятии во время летнего периода обучения отработали более тысячи задач огневого поражения противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

При выполнении боевых стрельб огнём из самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и миномётов поражались одиночные и групповые цели.

- Артиллеристы совершенствовали свои практические навыки и слаженность действий при выборе, занятии, оборудовании и маскировке огневых позиций, а командиры подразделений закрепляли навыки принятия решений в управлении огнем своих подразделений, - уточнили в Восточном военном округе.

На полигонах и учебно-тренировочных комплексах полигона «Бурдуны» учебно-боевые задачи выполняли более 600 солдат и офицеров. Было задействовано свыше 300 единиц артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.


военнослужащие артиллерия
 
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