В нём будут демонстрироваться фильмы с тифлокомментариями и субтитрами
Уникальный онлайн-проект «Тифлокинозал» для незрячих стартовал в Забайкальском крае во время пандемии. Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих на своём сайте запустила кинозал для людей с нарушениями слуха и зрения «Открытый мир кино». Два раза в месяц, начиная с 25 ноября, там будут демонстрироваться фильмы с тифлокомментариями и субтитрами.
- На протяжении многих лет библиотека проводила показ фильмов с тифлокомментариями и субтитрами на большом экране для детей во время зимних каникулах, а также для взрослых читателей во время крупных реабилитационных мероприятий. Сотрудники библиотеки сопровождали такие встречи тематическими викторинами. Сейчас в учреждении есть 35 фильмов, адаптированных для людей с глубоким нарушением зрения и слуха. Теперь наш долговременный проект вышел в интернет-пространство, - рассказала директор специализированной библиотеки Татьяна Смирнова.
Сегодня, 25 ноября, в онлайн-кинозале покажут драму «Кука» (12+). 9 декабря выйдет фильм «Дорога на Берлин» (12+). 23 декабря – «Тариф новогодний» (18+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье запустили онлайн-кинозал для незрячих
Общество, Фото:
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