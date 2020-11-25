Агинский тренер стал призёром первенства мира по гиревому спорту

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Спортсмен поднял 24-килограммовую гирю 55 раз



Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту состоялся в городе Санкт-Петербург с 19 по 23 ноября. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой не все желающие страны смогли прибыть на старт. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из девяти стран мира, в том числе из Латвии, Эстонии, Болгарии, Узбекистана и России, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Тренер-преподаватель по гиревому спорту Агинской районной детско-юношеской спортивной школы Александр Бурых поднял гирю весом 24 килограмма 55 раз и стал серебряным призёром среди ветеранов в возрастной категории 45-49 лет.



- Соревнование проводилось в новом формате – без зрителей. Но у любителей спорта была возможность поболеть за своих спортсменов в онлайн-трансляции. Всё спортивное сообщество Аги и Забайкалья гордится достойными результатами нашего земляка на первенстве мира, - отметил начальник отдела физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.

