В Забайкалье произошёл «Бэби-бум»

В Шилкинском районе родилась вторая двойня, в четырёх районах края зарегистрированы юбилейные рождения
В отделе ЗАГС Шилкинского района Забайкальского края зарегистрировано рождение двойни, которая с начала года стала второй для этого района. Мальчиков назвали Даниил и Денис, своим рождением они перевели родителей в статус многодетных.
Двойняшки родились весом 2,6 и 2,1 килограмма и ростом 46 и 48 сантиметров. При этом в семье уже есть сын Михаил, и теперь родители называют своих детей «три богатыря».
По данным единого госреестра, с начала года по настоящее время на территории Забайкальского края зарегистрировано рождение 117-ти двоен и двух троен. В Шилкинском районе за десять месяцев зарегистрировано 252 рождения.
Кроме этого, сразу в четырёх районах Забайкальского края работники отделов ЗАГС зарегистрировали «юбилейные» рождения. Выданные родителям свидетельства носили номера 1000, 700, 500.
Отдел ЗАГС Черновского района города Читы зарегистрировал 1000-е рождение с начала года. Свидетельство с таким солидным номером выдано жителю Читы Игорю – у них с женой Екатериной родилась дочка, которая стала вторым ребёнком в семье. Девочку назвали красивым именем Варвара.
Отдел ЗАГС Ингодинского района Читы совместно с администрацией Ингодинского района города провел торжественную регистрацию семисотого ребёнка в районе. Малыш родился у Ольги Кузнецовой, мама назвала сына русским именем Иван. Новорождённый стал третьим сыном в семье, у него есть два старших брата - Павел и Дмитрий. В ходе регистрации прозвучали поздравления, были вручены памятные адреса и подарки.
Работники отдела ЗАГС Борзинского района зарегистрировали рождение сына в семье Дениса и Алёны. Родителям выдано свидетельство о рождении с номером 500. Малыш, которого назвали Кириллом, также стал третьим ребенком в семье.
Также рождение 500-го ребенка с начала года зарегистрировали работники Краснокаменского отдела ЗАГС. Свидетельство выдано родителям Андрею и Эвелине, для которых ребёнок стал первенцем. Своего сына родители назвали Евгением.
Всего, по данным единого госреестра, на территории Забайкальского края за десять месяцев зарегистрировано 8123 рождения, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
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