Благотворительной акции Почты России «Дерево добра» 5 лет

Активное участие в ней принимают жители Бурятии
За 5 лет неравнодушные улан-удэнцы и жители Бурятии подарили более двух тысяч комплектов газет и журналов детским домам и приютам, реабилитационным центрам, домам престарелых и многодетным семьям, сообщает пресс-служба УФПС республики.
Всероссийская акция по благотворительной подписке «Дерево добра» проводится постоянно с 2015 года. К ней уже присоединились тысячи клиентов по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены и руководители крупных компаний.
- Многие наши клиенты, как физические, так и юридические лица, ежегодно принимают участие в благотворительной акции. Например, Улан-Удэнский авиационный завод, Бурятский национальный театр танца и песни «Байкал», министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики, министерство социальной защиты населения Республики Бурятия и другие коллективы на протяжении 5 лет выписывают периодические издания для тех, кому они действительно нужны – одиноких детей и стариков, жителей деревень. Таким образом, благодаря отзывчивым жителям региона в текущем году социальные учреждения области получили почти 100 подписных изданий, – отметила заместитель директора УФПС РБ Светлана Убеева.
- Благотворительную подписку можно приурочить к празднику – например, к Новому году или Сагаалгану, либо сделать подарок, не привязываясь к определённой дате. Оформить её можно в любом почтовом отделении, на дому или в офисе, пригласив почтальона. Но в период самоизоляции наиболее удобный способ – онлайн-подписка на сайте Почты России (podpiska.pochta.ru/derevo-dobra) или с помощью мобильного приложения, - отметили в компании.
Специально для «Дерева добра» был составлен список социальных учреждений региона. Выбрать газеты и журналы можно в онлайн-каталоге, где есть тематические и алфавитные разделы с информацией о нескольких сотнях изданий, ценах на них и действующих скидках.
Благотворительной акции Почты России «Дерево добра» 5 лет
Общество, Фото:
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