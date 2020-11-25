Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые запустил крылатую ракету

Была уничтожена мишень в 40 км от корабля



25 ноября новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в заливе Петра Великого впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели. Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 километров от боевого корабля.



Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения.



Накануне вечером корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в Японском море провёл комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вёл огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

