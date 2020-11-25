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Издана вторая «Книга памяти» судебной системы Бурятии

Издана вторая «Книга памяти» судебной системы Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба Верховного суда Бурятии
«Книга Памяти» вобрала в себя судьбы разных людей

В Бурятии издана вторая книга «Книга памяти» судебной системы республики. В ней систематизирована информация об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, работавших в судах Бурятии в разные годы.

В обращении к читателям председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова отмечает, что изданная Книга – дань священной памяти о коллегах-земляках, приблизивших Победу боевой доблестью и самоотверженным трудом.

«Книга Памяти» вобрала в себя судьбы разных людей.

Так, из биографии участника Великой Отечественной войны Цырендоржи Дамбаевича Бадмаева известно, что он прошёл боевой путь, находясь на службе в 38-м танковом полку 364-го гвардейского самоходно-артиллерийского Днепровского орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды полков. В составе второго Прибалтийского и второго Украинского фронтов освобождал от немецких захватчиков Румынию, Венгрию, Чехословакию. Был награждён двумя медалями «За отвагу» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» После войны с декабря 1951-го до августа 1957 года работал народным судьей 1-го участка Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР.

Связавшись с родственниками фронтовика, удалось найти подробные сведения о судьбе Батюра Моисеевича Дмитриева, служившего разведчиком артполка 103-й и 275-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта, авиамехаником 177-го гвардейского авиаполка воздушной армии в Болгарии. С 1950 по по 1960 годы Дмитриев работал народным судьей Курумканского, затем Заиграевского аймаков Бурятии.

Отдельный раздел посвящен труженикам тыла, которые, несмотря на тяжелые военные годы, ответственно выполняли свой служебный долг. Анатолий Лазаревич Иванов в годы войны работал секретарём народного суда Прибайкальского аймака, народным судьей Тункинского, Северо-Байкальского и Баунтовского аймаков, более 22 лет являлся членом Верховного Суда Бурятской АССР.

Впервые в «Книгу Памяти» вошли представители государственной арбитражной системы Бурятии – Афанасий Абокшинов, Борис Балдынов, Клара Дегтярева, Василий Морохин, Ольга Ильвичева, четверо из которых являлись государственными арбитрами при Совете Министров Бурят-Монгольской АССР.

Также Книга дополнена новыми именами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, работавших судьями, секретарями судебного заседания, судебными исполнителями - А.Б. Баторов, А.Н. Горохов, П.Л. Горохов, П.Н. Грыдина, Л.Т. Жулинская, И.Н. Зуев, И.В. Ключерев, А.М. Костылева, Д.Б. Намсараев, Е.П. Ненашев, Д.Г. Нимаев, М.Б. Пахаева, Я.А. Солоницын, М.А. Убугунова, В.З. Филиппов, Т.А. Харенко, В.М. Яковлева, Г.Д. Лубсанова.

Данные об участниках войны и тружениках тыла получены из архивных материалов, личных дел судей и работников аппаратов судов. Отдельные сведения предоставлены районными отделами, республиканским военным комиссариатом, правительственным архивом, а также электронным банком документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», рассказали в Верховном суде Бурятии.
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