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В Иркутске волонтёров наградили памятными медалями

В Иркутске волонтёров наградили памятными медалями
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В церемонии участвовал полпред президента Сергей Меняйло

В Иркутске 24 ноября состоялось награждение волонтёров области памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «#МыВместе». Церемонию провели полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вручение медалей состоялось в рамках встречи с волонтёрской общественностью региона.

Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников во время пандемии коронавируса. Волонтёрские корпуса на территории Иркутской области с 10 октября возобновили свою работу в рамках акции во всех муниципальных образованиях. В регионе в данное время зарегистрировано более трёх тысяч волонтеров «второй волны» COVID-19. Это жители области в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющие хронических заболеваний и прошедшие инструктаж перед началом работы.

Добровольцы доставляют нуждающимся в их помощи людям продукты и лекарства. Уже выполнено почти 1,3 тысяч таких заявок. С 19 ноября запущена работа по доставке медикаментов пациентам, проходящим амбулаторное лечение. Для этого сформирован перечень медицинских учреждений и закрепленных за ними волонтёров по данному направлению.

Помощь медикам оказывают больше 160 автоволонтёров, которые на собственных автомобилях доставляют врачей по адресам пациентов. Это движение позволяет участковым терапевтам в разы увеличить количество посещений больных на дому.

Добровольцы оказывают помощь в термометрии и разделении потоков в поликлиниках и других медицинских учреждениях. В больницах, перепрофилированных под инфекционные отделения, волонтёры выполняют функции младшего и среднего медперсонала, оказывая значительную помощь врачам и сотрудникам этих организаций. Участники движения «Волонтёры-медики» работают в «красных зонах», где помещены больные коронавирусной инфекцией. С 9 ноября 98 добровольцев помогали в подготовке к сдаче в работу нового ковидного госпиталя в Шелехове.

Студенты-добровольцы дежурят на телефонах «горячих линий»: консультируют по вопросам алгоритма действий при обнаружении симптомов COVID-19, профилактических мер, психологической поддержки. В некоторых случаях волонтёры переключают звонки на специалистов-медиков, либо доводят поступившую информацию ответственным лицам по направлениям.

Также волонтёрские штабы организуют профилактические акции по соблюдению мер безопасности в условиях пандемии, распространяют информационные листовки.

Помимо награждения, на встрече обсуждались вопросы организации работы волонтёров, оказания им содействия со стороны органов государственной и муниципальной власти. Игорь Кобзев заявил, что поддержка от правительства региона будет продолжена и после снятия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область награждение волонтеры добровольчество коронавирус
 
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