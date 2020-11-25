В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ДТП

Причиной «пробки» стал грузовой автомобиль, перекрывший движение
Межведомственные учения по отработке оперативного устранения нештатных ситуаций в зимний период прошло на 490 км трассы Р-258 «Байкал» в Тарбагатайском районе Бурятии.
По легенде, диспетчер ЦУП упрдор «Южный Байкал получил информацию от пользователей автодороги, что на этом участке образовалось скопление транспорта. Две полосы из трёх были перекрыты грузовым автомобилем, водитель которого не справился с рулевым управлением. Ситуация осложняется образованием снежного наката из-за сильного снегопада.
Диспетчер управления сообщил информацию мастеру подрядной организации, а также оповестил своё руководство и начальников производственных отделов, оперативных дежурных управления ГИБДД, центр управления в кризисных ситуациях МЧС по РБ, единую дежурно-диспетчерскую службу по Тарбагатайскому району, оперативного дежурного ситуационного центра федерального дорожного агентства.
На место аварии прибыла дорожная служба для очистки и обработки проезжей части противогололёдными материалами. Также был направлен тяжёлый кран для эвакуации грузового автомобиля с проезжей части. Движение регулировали представители ГИБДД и подрядной организации.
- Цель учений была достигнута, последствия «ДТП» устранены в кратчайшие сроки, - сообщает пресс-служба упрдор «Южный Байкал».
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Общество, Фото:
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