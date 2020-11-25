Росгвардеец из Бурятии рассказал о маме-враче

Сотрудник Росгвардии говорит, что главное, чему научила его мама, - это любовь к труду



В преддверие Дня матери, 29 ноября, сотрудники Росгвардии по Бурятии рассказывают о своих мамах, ярких воспоминаниях из детства и о традициях семей. О своей маме рассказал начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки майор Алексей Зеленцов.



- Моя мама Валентина Федоровна Зеленцова всю свою жизнь посвятила медицине. Вот уже более 30 лет она работает на станции переливания крови. Начала свою трудовую деятельность в должности заведующей отделом заготовки крови, затем работала заместителем главного врача. Сейчас мама – заведующая клинико-диагностической лабораторией Бурятской республиканской станции переливания крови, – рассказывает Алексей. - У нас очень дружная семья. Скоро мы с младшим братом будем поздравлять наших родителей с коралловой свадьбой– 35-летием совместной жизни.



Валентина Федоровна Зеленцова - почётный донор России, заслуженный врач Российской Федерации.



Алексей отметил, что главное, чему научила его мама, - это любовь к труду, ответственность, требовательность к себе, что всегда нужно доводить начатое до конца.



- Мама, я очень благодарен тебе за жизнь, которую ты подарила мне и моему брату. За то, что мы выросли в теплой атмосфере, где всегда царили любовь и согласие. Ведь вы с папой во многом себя ограничивали, чтобы нам досталось самое лучшее. Спасибо за твою доброту, за то, что за всех переживаешь, и у тебя всегда всё под контролем. Будь счастлива и здорова, моя милая мама! - поздравляет свою маму Алексей Зеленцов.





