В Бурятии ушёл из жизни известный тренер и учитель физкультуры

Председатель федерации спортивного ориентирования Бурятии поделился личной историей о скончавшемся Анатолии Чебакове
20 ноября на 68-м году ушёл из жизни Анатолий Григорьевич Чебаков, спортивный ориентировщик, тренер, преподаватель физической культуры и ветеран спорта из Улан-Удэ. Анатолий Григорьевич долгие годы работал преподавателем физической культуры в улан-удэнских школах №№ 20, 32, 50, 49, 64. Последним местом его работы была школа №38.
Прощание с Анатолием Чебаковым состоится в четверг, 26 ноября, сообщили в федерации спортивного ориентирования Бурятии.
Председатель федерации спортивного ориентирования республики Евгений Осипов поделился памятной историей о своём коллеге. Он рассказал, что в июне 1984 года в Бурятии в Уточкиной пади прошло первенство РСФСР по туризму среди школьников Сибири и Дальнего Востока.
После этого команда Бурятской АССР участвовала в финальных соревнованиях в первенстве РСФСР по туризму среди школьников в Белгороде. Тренером и руководителем команды был Анатолий Григорьевич.
После окончания соревнований в Белгороде команда Бурятии приехала в Москву. Перед отъездом в Улан-Удэ два дня жила на всероссийской станции юных туристов (сейчас Федеральный центр детско-юношеского туризма) на улице Волочаевская.
- Два дня разбившись на группы, мы смотрели Москву, покупали дефицитные товары, в частности ездили в знаменитый магазин - экипировочный центр на Красной Пресне. В последний день пребывания в Москве вечером Анатолий Григорьевич пришёл в гостиницу в новых шикарных кроссовках Adidas, вся наша команда обалдела от такого шикарного невиданного зрелища. Кроссовки были необычные, новой неизвестной модели, не похожей на модели, которые выпускались в СССР по лицензии Adidas после Олимпиады 1980 года. Мы начали спрашивать у Анатолия Григорьевича: «Где вы достали такое богатство???» (в 1980 годах кроссовки, все остальное, не покупали а доставали). Анатолий Григорьевич объяснил, что кроссовки купил за чеки в валютном магазине для иностранцев «Берёзка». Граждане Советского Союза не могли иметь иностранную валюту, аналогом которой были так называемые чеки, это были чеки Внешпосылторга. Их Анатолий Григорьевич приобрел по завышенному курсу: где-то 1 чек – 2 рубля у московских спекулянтов, и купил на них настоящие кроссовки Adidas, и был очень горд этим приобретением! Прошло уже больше 35 лет, с тех пор, а вот этот момент почему-то глубоко врезался в мою память... Любил Анатолий Григорьевич с шиком экипироваться, умел доставать красивые «фирменные» вещи, гордо носить их на себе и показывать себя с лучшей стороны. Светлая память нашему учителю Анатолию Григорьевичу... – поделился Евгений Осипов.
В Бурятии ушёл из жизни известный тренер и учитель физкультуры
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