Среднесуточная температура превышала обычные значения на 8−12 градусов
Глубокий циклон с Атлантики, смещаясь вдоль арктического побережья в начале третьей декады ноября, принёс погодные аномалии на Сибирскую территорию, сообщает Иркутский Гидрометцентр.
22-23 ноября в Иркутской области температура воздуха днем составила +3…-4 градуса и даже на севере региона, в областном центре среднесуточная температура превышала обычные значения на 8−12 градусов. Столь высокие показатели в третьей декаде ноября — явление не частое, повторяемость составляет около 30%.
Но уже с 24 ноября на территорию Иркутской области распространится холодный воздух с районов Таймыра и Эвенкии, начнёт понижаться температура, а атмосферное давление значительно расти. Устойчивый антициклон продержится до конца недели, при прояснениях в ночные и утренние часы -15…-20 градусов, местами -23…-28.
Температурную аномалию в Иркутской области вызвало тепло с Атлантики
Общество, Фото:
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