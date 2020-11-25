Температурную аномалию в Иркутской области вызвало тепло с Атлантики

Среднесуточная температура превышала обычные значения на 8−12 градусов



Глубокий циклон с Атлантики, смещаясь вдоль арктического побережья в начале третьей декады ноября, принёс погодные аномалии на Сибирскую территорию, сообщает Иркутский Гидрометцентр.



22-23 ноября в Иркутской области температура воздуха днем составила +3…-4 градуса и даже на севере региона, в областном центре среднесуточная температура превышала обычные значения на 8−12 градусов. Столь высокие показатели в третьей декаде ноября — явление не частое, повторяемость составляет около 30%.



Но уже с 24 ноября на территорию Иркутской области распространится холодный воздух с районов Таймыра и Эвенкии, начнёт понижаться температура, а атмосферное давление значительно расти. Устойчивый антициклон продержится до конца недели, при прояснениях в ночные и утренние часы -15…-20 градусов, местами -23…-28.





