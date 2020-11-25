 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

Температурную аномалию в Иркутской области вызвало тепло с Атлантики

Температурную аномалию в Иркутской области вызвало тепло с Атлантики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среднесуточная температура превышала обычные значения на 8−12 градусов

Глубокий циклон с Атлантики, смещаясь вдоль арктического побережья в начале третьей декады ноября, принёс погодные аномалии на Сибирскую территорию, сообщает Иркутский Гидрометцентр.

22-23 ноября в Иркутской области температура воздуха днем составила +3…-4 градуса и даже на севере региона, в областном центре среднесуточная температура превышала обычные значения на 8−12 градусов. Столь высокие показатели в третьей декаде ноября — явление не частое, повторяемость составляет около 30%.

Но уже с 24 ноября на территорию Иркутской области распространится холодный воздух с районов Таймыра и Эвенкии, начнёт понижаться температура, а атмосферное давление значительно расти. Устойчивый антициклон продержится до конца недели, при прояснениях в ночные и утренние часы -15…-20 градусов, местами -23…-28.


погода
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии запечатлел прожорливых свиристелей
Житель Бурятии запечатлел прожорливых свиристелей
Общество, 25.11.2020
Птички за полчаса склевали куст яблони
Жители Бурятии опасаются заброшенного здания
Жители Бурятии опасаются заброшенного здания
Общество, 25.11.2020
В деревянных постройках собираются подростки, а недавно произошёл пожар
В Бурятском оперном театре назначили главного дирижёра
В Бурятском оперном театре назначили главного дирижёра
Общество, 25.11.2020
Новый дирижёр прибыл из Владикавказа
В ледовом городке в Улан-Удэ будут следить за дистанцией
В ледовом городке в Улан-Удэ будут следить за дистанцией
Общество, 25.11.2020
В Улан-Удэ рассказали, в чём особенности нынешнего главного ледового городка
В Бурятии коронавирус слегка пошёл на спад
В Бурятии коронавирус слегка пошёл на спад
Общество, 25.11.2020
Выздоровело людей больше, чем заболело
Улан-удэнцев незаконно сняли с учёта по безработице
Улан-удэнцев незаконно сняли с учёта по безработице
Общество, 25.11.2020
Горожане обратились в прокуратуру
В Улан-Удэ до -8 градусов
В Улан-Удэ до -8 градусов
Общество, 25.11.2020
Сегодня будет немного ветрено
В Бурятии запущен флешмоб в поддержку волонтёров
В Бурятии запущен флешмоб в поддержку волонтёров
Общество, 24.11.2020
Жителей республики призывают сказать «спасибо» добровольцам
В Иркутской области назвали победителей фестиваля «Алтан туяа»
В Иркутской области назвали победителей фестиваля «Алтан туяа»
Общество, 24.11.2020
Конкурс детского творчества провели в онлайн-формате
В Улан-Удэ проводят антинаркотический конкурс
В Улан-Удэ проводят антинаркотический конкурс
Общество, 24.11.2020
Победителей наградят ценными призами
Экскурсовод из Прибайкалья победил на конкурсе заповедных территорий
Экскурсовод из Прибайкалья победил на конкурсе заповедных территорий
Общество, 24.11.2020
В конкурсе минприроды России участвовало 59 ФГБУ
Алиса Жамбалова выступит на первом этапе Кубка мира
Алиса Жамбалова выступит на первом этапе Кубка мира
Общество, 24.11.2020
Соревнования по лыжным гонкам начнутся в Финляндии 27 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^