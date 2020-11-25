Около Байкала ведутся взрывные работы

На станции Андриановская идёт выемка скального грунта



На железнодорожной станции Андриановская в Иркутской области ведутся буровзрывные работы и выемка скального грунта. В дальнейшем это позволит удлинить приёмоотправочные пути станции и выпрямить её восточную часть, которая из-за сложного рельефа южного Прибайкалья располагается на кривом участке пути. Эта комплексная реконструкция призвана снять ограничения по пропуску тяжеловесных поездов на горно-перевальном участке.



В общей сложности в рамках проекта будет осуществлена выемка более 270 тысяч кубометров грунта. Для производства работ задействовано порядка 40 единиц спецтехники. Работы ведутся в соответствии с соблюдением требований по охране окружающей среды на Байкальской природной территории.



Отметим, что в ходе модернизации на станции Андриановская предстоит замена более 5,8 км железнодорожного полотна на бесстыковый «бархатный» путь, удлинение приёмоотправочных путей, укладка новых стрелочных переводов, значительное обновление контактной сети, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи.



Обновлена будет и пассажирская инфраструктура. На станции появится новая платформа и навесы, которые защитят путешественников от непогоды. Для удобства местных жителей будет обустроен новый пешеходный переход, а по периметру станции установят защитные экраны, которые оградят близлежащие дома от шума магистрали.



Завершить работы по реконструкции планируется в 2021 году, а общая стоимость работ по модернизации станции Андриановская оценивается в 1 млрд руб.



- Модернизация станции на одном из лимитирующих мест Транссиба — горно-перевальном участке ВСЖД — имеет стратегическое значение. В настоящее время для движения тяжеловесных поездов здесь требуется дополнительный локомотив-толкач, который осуществляет разворот на станции Слюдянка 1. После завершения проекта реконструкции Андриановской появится возможность применять технологию отцепки толкача на этой точке маршрута, что значительно ускорит их оборот и увеличит пропускную способность ключевого узла станции Слюдянка 1, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

