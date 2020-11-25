В Бурятии номер «112» введут в постоянную эксплуатацию

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС, из архива

Многие жители Бурятии уже привыкли обращаться за помощью по номеру «112»



До 1 декабря в Бурятии будут завершены государственные испытания «Системы-112». В первом квартале 2021 года номер «112» планируется ввести в постоянную эксплуатацию, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Многие жители Бурятии уже привыкли, что могут обратиться за помощью, позвонив по короткому номеру «112».



За 2020 год Центр обработки вызовов «Система-112» принял более 290 тысяч обращений граждан. Вызовы переводились пожарным, в скорую, в антитеррористическую службу. Были обращения, требовавшие помощи нескольких экстренных служб.



Из общей суммы вызовов ошибочных было 134 тысяч, а детскими шалостями оказались более 13 тысяч звонков.



В период пандемии, когда у многих людей есть различные вопросы относительно коронавируса, диспетчеры «Службы-112» оказывают помощь. Звонивших соединяют со специалистами компетентных ведомств, которые могут ответить на волнующие вопросы.



- Несмотря на то, что это привело к большой нагрузке на дежурную смену, все обращения граждан обслуживаются в полном объёме, - отмечают в агентстве ГО и ЧС.



Ежесуточно на работу заступает дежурная смена из 12 операторов: главный диспетчер, переводчик, психолог и девять диспетчеров.



Обратиться за помощью по номеру «112» можно из любой точки Бурятии. На данный момент министерство цифрового развития России дало поручение операторам связи обеспечить эксплуатацию номера «112» на всей территории Бурятии.

