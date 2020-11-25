 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

В Бурятии номер «112» введут в постоянную эксплуатацию

В Бурятии номер «112» введут в постоянную эксплуатацию
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС, из архива
Многие жители Бурятии уже привыкли обращаться за помощью по номеру «112»

До 1 декабря в Бурятии будут завершены государственные испытания «Системы-112». В первом квартале 2021 года номер «112» планируется ввести в постоянную эксплуатацию, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Многие жители Бурятии уже привыкли, что могут обратиться за помощью, позвонив по короткому номеру «112».

За 2020 год Центр обработки вызовов «Система-112» принял более 290 тысяч обращений граждан. Вызовы переводились пожарным, в скорую, в антитеррористическую службу. Были обращения, требовавшие помощи нескольких экстренных служб.

Из общей суммы вызовов ошибочных было 134 тысяч, а детскими шалостями оказались более 13 тысяч звонков.

В период пандемии, когда у многих людей есть различные вопросы относительно коронавируса, диспетчеры «Службы-112» оказывают помощь. Звонивших соединяют со специалистами компетентных ведомств, которые могут ответить на волнующие вопросы.

- Несмотря на то, что это привело к большой нагрузке на дежурную смену, все обращения граждан обслуживаются в полном объёме, - отмечают в агентстве ГО и ЧС.

Ежесуточно на работу заступает дежурная смена из 12 операторов: главный диспетчер, переводчик, психолог и девять диспетчеров.

Обратиться за помощью по номеру «112» можно из любой точки Бурятии. На данный момент министерство цифрового развития России дало поручение операторам связи обеспечить эксплуатацию номера «112» на всей территории Бурятии.
система 112 помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии запечатлел прожорливых свиристелей
Житель Бурятии запечатлел прожорливых свиристелей
Общество, 25.11.2020
Птички за полчаса склевали куст яблони
Жители Бурятии опасаются заброшенного здания
Жители Бурятии опасаются заброшенного здания
Общество, 25.11.2020
В деревянных постройках собираются подростки, а недавно произошёл пожар
В Бурятском оперном театре назначили главного дирижёра
В Бурятском оперном театре назначили главного дирижёра
Общество, 25.11.2020
Новый дирижёр прибыл из Владикавказа
В ледовом городке в Улан-Удэ будут следить за дистанцией
В ледовом городке в Улан-Удэ будут следить за дистанцией
Общество, 25.11.2020
В Улан-Удэ рассказали, в чём особенности нынешнего главного ледового городка
В Бурятии коронавирус слегка пошёл на спад
В Бурятии коронавирус слегка пошёл на спад
Общество, 25.11.2020
Выздоровело людей больше, чем заболело
Улан-удэнцев незаконно сняли с учёта по безработице
Улан-удэнцев незаконно сняли с учёта по безработице
Общество, 25.11.2020
Горожане обратились в прокуратуру
В Улан-Удэ до -8 градусов
В Улан-Удэ до -8 градусов
Общество, 25.11.2020
Сегодня будет немного ветрено
В Бурятии запущен флешмоб в поддержку волонтёров
В Бурятии запущен флешмоб в поддержку волонтёров
Общество, 24.11.2020
Жителей республики призывают сказать «спасибо» добровольцам
В Иркутской области назвали победителей фестиваля «Алтан туяа»
В Иркутской области назвали победителей фестиваля «Алтан туяа»
Общество, 24.11.2020
Конкурс детского творчества провели в онлайн-формате
В Улан-Удэ проводят антинаркотический конкурс
В Улан-Удэ проводят антинаркотический конкурс
Общество, 24.11.2020
Победителей наградят ценными призами
Экскурсовод из Прибайкалья победил на конкурсе заповедных территорий
Экскурсовод из Прибайкалья победил на конкурсе заповедных территорий
Общество, 24.11.2020
В конкурсе минприроды России участвовало 59 ФГБУ
Алиса Жамбалова выступит на первом этапе Кубка мира
Алиса Жамбалова выступит на первом этапе Кубка мира
Общество, 24.11.2020
Соревнования по лыжным гонкам начнутся в Финляндии 27 ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^