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Детей из Бурятии просят нарисовать перепись

Детей из Бурятии просят нарисовать перепись
Общество,  Фото:pixabay.com
Росстат запустил большой конкурс детских рисунков, посвящённый всероссийской переписи населения

К участию в конкурсе приглашаются дети от 7 до 12 лет, сообщил сегодня Бурятстат.

Задача – показать на рисунках свою страну и то, как в ней будет проходить перепись населения. Например, можно изобразить свою семью в момент переписи; переписчиков, обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, где люди самостоятельно заполняют электронные переписные листы. Помимо этого можно нарисовать ещё и свои города, поселки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с изображением эмблемы переписи или её талисмана — ВиПиНа.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою страничку до 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram должен быть открытым для всех.

В дальнейшем на сайте всероссийской переписи населения strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и творческих участников ждут замечательные призы.

Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а дальше — с помощью жюри. Первый этап голосования продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда проголосовать за работу «лайком» сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты. Жюри будет состоять из представителей Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда», представителей творческих профессий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).

Объявят победителей 31 марта 2021 года. Победители получат четыре премии в размере 25 тысяч рублей каждая: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
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