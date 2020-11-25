В Бурятии пройдёт международный турнир юных шахматистов

Соревнования проведут онлайн



29 ноября в Бурятии состоится международный детский онлайн-турнир по шахматам «Мемориал Виктора Степановича Максимова». Соревнования проведут в память о тренере по шахматам Викторе Максимове.



К участию приглашаются дети 2005-2014 годов рождения. Количество соревнующихся ограничено 200 участниками. Сам турнир начнётся 29 ноября в 19:00. Регистрация основных участников заканчивается за 2 часа до начала турнира.



Призовой фонд составит 30000 рублей. 30 призов разыграют среди 8 категорий: «Абсолютное первенство», «Девушки», «Дети 2008 г.р. и младше», «Дети 2012 г.р. и младше», «Дети Бурятии», «Лучший результат Иркутской области», «Лучший результат Забайкальского края», «Тренеры». При этом шахматист может получить не более одно приза.



На призы для тренеров могут претендовать те наставники, у которых участвуют в соревновании не менее 5 учеников. Призовая тройка определяется всеобщим голосованием и не зависит от результатов участников.



30 лучших детей из Бурятии, не выигравшие денежные призы, получат фирменные призы от спонсора. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.



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