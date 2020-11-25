Среди них есть «Зениты», «ФЭДы», «Смены» и «Любители»
20 ноября в музее истории города Улан-Удэ открылась выставка «Хранители времени». В экспозиции представлена коллекция советской фототехники из фондов учреждения.
- Выставка «Хранители времени» экспонирует фотоаппараты, с помощью которых «останавливали мгновения» наши папы и мамы, дедушки и бабушки, - сообщает пресс-служба музея.
Названия камер хорошо знакомы фотолюбителям: есть такие образцы как «Смена», «Зенит», «ФЭД», «Любитель» и другие. Самый «почтенный» фотоаппарат «Фотокор» относится по возрасту к 30-40-м годам прошлого столетия.
Также интересным экспонатом является фотоаппарат «Смена-8М», который занесён в книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый фотоаппарат планеты.
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В Улан-Удэ открылась выставка советских фотоаппаратов
Общество, Фото:
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