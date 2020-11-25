 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

В Улан-Удэ открылась выставка советских фотоаппаратов

В Улан-Удэ открылась выставка советских фотоаппаратов
Общество,  Фото:пресс-служба музея истории Улан-Удэ
Среди них есть «Зениты», «ФЭДы», «Смены» и «Любители»

20 ноября в музее истории города Улан-Удэ открылась выставка «Хранители времени». В экспозиции представлена коллекция советской фототехники из фондов учреждения.

- Выставка «Хранители времени» экспонирует фотоаппараты, с помощью которых «останавливали мгновения» наши папы и мамы, дедушки и бабушки, - сообщает пресс-служба музея.

Названия камер хорошо знакомы фотолюбителям: есть такие образцы как «Смена», «Зенит», «ФЭД», «Любитель» и другие. Самый «почтенный» фотоаппарат «Фотокор» относится по возрасту к 30-40-м годам прошлого столетия.

Также интересным экспонатом является фотоаппарат «Смена-8М», который занесён в книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый фотоаппарат планеты.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ Бурятия музей истории города выставка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Актёры Иркутской области посоревнуются в пении
Актёры Иркутской области посоревнуются в пении
Общество, 25.11.2020
Впервые состоится конкурс «Поют актёры любительских театров»
В Улан-Удэ почтили память святых мучеников
В Улан-Удэ почтили память святых мучеников
Общество, 25.11.2020
Богослужения прошли в Троицком храме
В Забайкалье произошёл «Бэби-бум»
В Забайкалье произошёл «Бэби-бум»
Общество, 25.11.2020
В Шилкинском районе родилась вторая двойня, в четырёх районах края зарегистрированы юбилейные рождения
В Иркутске волонтёров наградили памятными медалями
В Иркутске волонтёров наградили памятными медалями
Общество, 25.11.2020
В церемонии участвовал полпред президента Сергей Меняйло
Агинский тренер стал призёром первенства мира по гиревому спорту
Агинский тренер стал призёром первенства мира по гиревому спорту
Общество, 25.11.2020
Спортсмен поднял 24-килограммовую гирю 55 раз
Около Байкала ведутся взрывные работы
Около Байкала ведутся взрывные работы
Общество, 25.11.2020
На станции Андриановская идёт выемка скального грунта
Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые запустил крылатую ракету
Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые запустил крылатую ракету
Общество, 25.11.2020
Была уничтожена мишень в 40 км от корабля
В Усть-Ордынском округе продолжают «хранить свои корни»
В Усть-Ордынском округе продолжают «хранить свои корни»
Общество, 25.11.2020
Старинные обряды и ритуалы записываются на видео
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ДТП
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Общество, 25.11.2020
Причиной «пробки» стал грузовой автомобиль, перекрывший движение

Перепись покажет, какие языки знают жители Бурятии
Перепись покажет, какие языки знают жители Бурятии
Общество, 25.11.2020
10 лет назад бурятским языком владели 13% жителей республики
18 тайбоксёров Бурятии отправятся на первенство России
18 тайбоксёров Бурятии отправятся на первенство России
Общество, 25.11.2020
На состязания поедут 12-летние ребята и уже сформировавшиеся спортсмены старше 18 лет
В Иркутске откроют 26 катков
В Иркутске откроют 26 катков
Общество, 25.11.2020
Начата заливка льда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^