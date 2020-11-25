В Бурятском оперном театре назначили главного дирижёра

Общество, Фото: страница Соелмы Дагаевой

Новый дирижёр прибыл из Владикавказа



В Бурятском театре оперы и балета назначен главный дирижёр. Им стал Георгий Албегов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook министр культуры республики Соелма Дагаева.



- С Георгием Владимировичем театр уже работал. Под его управлением оркестр играл премьеры опер «Риголетто» и «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и особенно, тепло звучал. Албегов дирижировал на «Талисмане» Риккардо Дриго, когда «оперный» представлял свой спектакль на «Золотой маске». Столичные критики писали, что наш оркестр именно под дирижёрской палочкой Албегова приятно удивил, - отмечает министр.



Она добавляет, что Георгий Албегов рано начал делать успехи: в музыкальной школе, и в 15 лет, будучи ещё студентом колледжа, встал за дирижёрской пульт, а, обучаясь в Санкт-Петербургской консерватории, управлял оркестром филармонии.



Новый дирижёр уже неделю в Улан-Удэ, у него было время осмотреться, немного освоиться.



- Конечно, поговорили о проблемах оркестра, ведь он - основа театра, без его развития не обновить полноценно репертуар. Например, какие-то постановки требуют присутствия и звучания определённых музыкальных инструментов, и, конечно, наличия самих музыкантов, которых нам не хватает. Сошлись с Георгием Владимировичем и на том, что театру совместно с колледжем искусств нужно искать одарённых детей по республике, брать под опеку, растить. Это будущие кадры, они вырастут лет через двадцать, если начать сегодня. И на том, что надо создавать отдельные проекты для оркестра. Чтобы играть не только в оркестровой яме, - резюмировала Соелма Дагаева.



Справка:



Георгий Албегов родился во Владикавказе, где с шести лет обучался в музыкальной школе по классу рояля, становился лауреатом республиканских конкурсов. Также в этот период освоил игру на скрипке, гобое и трубе.



В 15 лет впервые встал за дирижёрский пульт симфонического оркестра. В период обучения давал серии концертов с камерным оркестром колледжа искусств (Владикавказ) и с симфоническим оркестром государственной филармонии Республики Северная Осетия-Алания.



В 2014 году окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова как хоровой (класс Леднёва) и симфонический дирижёр (класс Бекировой). В 2019 году окончил с отличием Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова (класс профессора, заслуженного артиста России Альтшулера).



Будучи студентом Санкт-Петербургской консерватории, регулярно концертировал с различными коллективами. В 2014 году выступил в концертном зале Мариинского театра, исполнив «Реквием» петербургского композитора Петра Тучкова.



В 2016 году дебютировал как оперный дирижёр со спектаклем «Евгений Онегин» на сцене театра «Мюзик-холл» с симфоническим оркестром и хором театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории.



По инициативе маэстро Валерия Гергиева принимал участие в числе приглашённых дирижёров в концерте, приуроченном к юбилею Вероники Дударовой, в Большом зале Московской консерватории с оркестром Мариинского театра в декабре 2016 года.



В 2016 - 2018 гг. Георгий Албегов работал в качестве штатного дирижёра Северо-Осетинской филармонии. За время сотрудничества продирижировал большое количество программ, включавших музыку разных жанров и направлений.



Среди оперного репертуара Георгия Албегова, насчитывающего свыше десятка спектаклей, можно выделить такие произведения, как «Евгений Онегин», «Иоланта», П.И. Чайковского, «Травиата», «Бал-маскарад» Дж.Верди, «Так поступают все» В.А. Моцарта и многие другие. Постановку оперы «Бал-Маскарад» Дж.Верди молодой дирижёр осуществил совместно с театром Mancinelli и Spazio Musica (Орвието, Италия).



С 2018 года являлся приглашенным дирижёром филиала Мариинского театра во Владикавказе.







