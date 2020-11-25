Улан-удэнцев незаконно сняли с учёта по безработице

Горожане обратились в прокуратуру



В прокуратуру обратились улан-удэнцы и заявили о нарушении их прав при снятии с регистрационного учёта в качестве безработных.



Проверкой установлено, что Центром занятости населения Улан-Удэ четверо местных жителей не были надлежаще уведомлены о необходимости посещения учреждения для перерегистрации. По причине неявки заявители сняты с учёта в качестве безработных с прекращением выплаты пособия.



Директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого незаконные решения Центра занятости населения отменены, выплаты пособий горожанам возобновлены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

