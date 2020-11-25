Горожане обратились в прокуратуру
В прокуратуру обратились улан-удэнцы и заявили о нарушении их прав при снятии с регистрационного учёта в качестве безработных.
Проверкой установлено, что Центром занятости населения Улан-Удэ четверо местных жителей не были надлежаще уведомлены о необходимости посещения учреждения для перерегистрации. По причине неявки заявители сняты с учёта в качестве безработных с прекращением выплаты пособия.
Директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого незаконные решения Центра занятости населения отменены, выплаты пособий горожанам возобновлены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнцев незаконно сняли с учёта по безработице
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