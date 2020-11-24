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В Забайкалье создают реестр туристических маршрутов

В Забайкалье создают реестр туристических маршрутов
Общество, 
Сетка нескольких маршрутов уже есть, сообщили в министерстве экономического развития края

Специалисты минэкономразвития Забайкальского края начали работать над созданием реестра туристических маршрутов региона. Это однодневные и многодневные поездки, включающие в себя посещение разных достопримечательностей.

- Сетка нескольких маршрутов уже есть, - рассказала заместитель министра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова, - один из них - обзорная экскурсия «Чита-Молоковка». Мы показываем туристам Казанский кафедральный собор, «Музей декабристов», Краеведческий музей, смотровую площадку на Титовской сопке, источник Молоковский. Всю поездку гостей сопровождает гид. Программа насыщенная и интересная.

В министерстве отметили, что остальные сетки маршрутов будут разработаны и внесены в реестр только тогда, когда будут отвечать всем требованиям безопасности и комфорта.

Реестр станет удобным путеводителем для всех, кто приехал в Забайкалье и хочет познакомиться с его достопримечательностями, сообщает пресс-служба правительства региона.
туризм
 
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