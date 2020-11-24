Улан-удэнцы просят снять со столба страдающую кошку

Кошка не может слезть уже пятый день
В паблике ves_ulan_ude_ улан-удэнка попросила помощи у горожан. На электроопоре напротив их дома уже пятый день сидит кошка и не может слезть. По словам девушки, животное уже охрипло от постоянного мяуканья.
- Кошка сидит на электроопоре уже пятый день, куда ни звонили, никому дела нет. Кошка не наша, сидит напротив нашего дома. Жалко очень, уже охрипла, бедная. Отреагируйте, пожалуйста. Вся надежда на ваш отклик, - написала она накануне.
Также девушка разместила адрес, где находится эта электроопора – посёлок Солдатский, улица Посельская, 18 «а».
Откликнулись ли горожане на просьбу девушки, неизвестно.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине ноября в Заиграево произошёл несчастный случай с пожарным, который пытался снять кошку со столба. Молодого человека ударило током, он рухнул на землю. 17 ноября сообщалось, что пострадавший находится в коме
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Кошка не может слезть уже пятый день
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